Başkana hatırlatma yaptı

İYİ Parti İl Başkanı Seyfi Bayrak, 3 aylık bir süre geçmesine rağmen Belediye Başkanı Köse’yi sokaklarda ve halkın arasında göremediklerini belirtti. Seyfi Bayrak, “Yozgat’ta belediye başkanı var mı, yok mu henüz belli değil” dedi. Yozgat’ın hizmet beklediğini hatırlatan Bayrak, “Bunları ben söylemiyorum , sokaktaki vatandaşlar söylüyor. İnşallah bundan sonra sayın belediye başkanı halkın arasında olur, sorun ve meselelerin tespitini yapar ve hep birlikte çözümü için de gayret eder” şeklinde konuştu.