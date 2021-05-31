Başkana anlamlı tablo

Yürütülen çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunulan ziyarette, Başkan Yalçın, ‘’Ankara’da faaliyet gösteren ve ilçemizi en güzel şekilde temsil eden derneğin yapmış olduğu çalışmaları yakından takip ediyoruz’’ dedi. Yalçın, belediye olarak ilçenin değerlerinin korunması, gelecek kuşaklara aktarılması, tanıtımı noktasında önemli bir rol üstlenen, birlik ve beraberliği kuvvetlendirme anlamında çalışmalar yürüten derneklerle sıkı ilişkiler içerisinde olmaya devam edeceklerini bildirdi. Yalçın, ‘’Hoş sohbetleri ve nazik ziyaretleri için Akdağmadeni Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Osman Özdemir Hocamıza, Dernek Yönetim Kurulu Üyelerinden ilçemizin yetiştirdiği önemli ressamlardan olan Selma Bora Hocamızın noktalama tekniği ile yaptığı ve bizlere hediye ettiği Akdağmadeni Kültürel değerlerini yansıtan tabloları için teşekkür ediyorum’’ dedi.