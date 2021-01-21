Başkan ziyaretlerini sürdürüyor

Güne Sakarya Caddesi esnafıyla birlikte başlayan Başkan Yalçın, Pandemi nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntılardan en çok etkilenen esnafın her daim yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Yalçın, ‘’Sorunların yerinde saptanması, problemlere birlikte çözüm üretilmesi önceliğimizdir. Kış dönemini istişare ile geçirip yeni sezonun planını vatandaşımızın taleplerine göre şekillendireceğiz. ‘Bütüncül Yaklaşım, Birlikte Yönetim’ anlayışıyla, kimseyi ayrıştırmadan yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz’’ dedi.