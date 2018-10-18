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Başkan ziyaret turunda

YOZGAT Belediye Başkanı Kazım Arslan sanayi sitesi esnafıyla bir araya geldi.

Başkan ziyaret turunda

YOZGAT Belediye Başkanı Kazım Arslan sanayi sitesi esnafıyla bir araya geldi.

18 Ekim 2018 Perşembe 07:00
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Başkan ziyaret turunda

Belediye Başkanı Kazım Arslan yaklaşan yerel seçim öncesi ziyaret turlarını sıklaştırdı. Başkan Arslan, beraberinde Başkan Yardımcısı Ahmet Akgün ile sanayi sitesi esnafının konuğu oldu. Esnaf ile sabah kahvaltısında bir araya gelen Başkan Arslan, görev yaptıkları süre boyunca yaptıkları proje ve çalışmaları sanayi sitesi esnafıyla paylaştı. Yapılacak projelerini de anlatan Başkan Arslan, sanayi esnafının sorun ve sıkıntılarını da dinledi. Arslan, iletilen sorunların en kısa sürede çözümleneceğini kaydetti. 

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