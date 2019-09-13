Başkan Yılmaz, çalışmaları inceledi

Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, ilçede yıllardır faaliyet gösteren kara yollarına ait üst geçidin bakım ve onarım çalışmalarının başladığını söyledi. Gerekli mercilerle yapılan görüşmelerin sonuç verdiğini ifade eden Yılmaz, "İlçemizin merkezi yerine bulunan araçların ve yayaların sıklıkla kullandığı üst geçit gerek giriş kısımları olsun gerekse orta kısımlarda bulunan bağlantı noktalarında büyük hasarlar bulunmaktaydı. Belediye olarak yapmış olduğumu görüşmeler sonucunda köprü bakıma alınmış olup, bozuk yerlerin yapımına başlandı. Tamamlandığında o kötü görünümden ve rahatsız edici durumdan kurtulmuş olacağız inşallah. Belediye olarak çalışmalarımız insan odaklıdır, bu yüzden ilçe halkımız hizmetin en iyisine layıktır" dedi.