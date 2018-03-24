Başkan Yardımcısı Yozgat’ta

Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik, Müftülük olarak Diyanet İşleri Başkanlığı’nın misyon ve vizyonuna uygun olarak yapılan faaliyetler, planlanan projeler hakkında bilgi verdi.
24 Mart 2018 Cumartesi 07:00
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DİYANET İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen, Cami Hizmetleri Daire Başkanı Selahattin Çelebi ile birlikte geldiği Yozgat’ta İl Müftülüğünü ziyaret etti.
Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik, Müftülük olarak Diyanet İşleri Başkanlığı’nın misyon ve vizyonuna uygun olarak yapılan faaliyetler, planlanan projeler hakkında bilgi verdi.
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