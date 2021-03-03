Başkan Yalçın nabız tuttu

Her fırsatta vatandaşları ve esnafı ziyaret edip, sohbet eden Akdağmadeni Belediye Başkanı Yalçın, Genç Girişimciler Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya geldi. İşyerlerini ziyaret eden Yalçın, MHP Akdağmadeni İlçe Başkanı Adem Alıç ile birlikte Genç Girişimciler Sanayi Sitesindeki esnafın sorunlarını dinleyip, taleplerini de aldı. Başkan Yalçın, vatandaşlar ve esnafla birlikte bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yalçın, ‘’Ziyaretlerimizde Akdağmadeni'ni konuştuk. 2021 yılı ilçemiz için büyük projelerin gerçekleşeceği bir yıl olacak. Belediye olarak tüm gayretimizle vatandaşlarımızın sosyal refah seviyesini arttıracak projeleri gerçekleştirirken esnafımızla birlikte fikir üretmeye, çözüm aramaya da devam edeceğiz. Güzel ilçemiz için birlikte düşünüp birlikte çalışacağız’’ diye konuştu.