Başkan Yalçın, başarılı öğrencileri kabul etti

Diyanet TV tarafından düzenlenen ‘Hatibin Kum Saati’ adlı münazara yarışmasına katılarak Akdağmadeni ilçesini en güzel şekilde temsil eden Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve okul idarecilerini Belediye Başkanı Nezih Yalçın makamında ağırladı. Öğrencileri yarışmada göstermiş oldukları başarıdan dolayı tebrik eden Yalçın, başarılarının devamını diledi. Yalçın başarılı öğrenciler Mustafa Mutlu, Osman Koçer, Abdullah Can Doğan ve Hüseyin Avcı Okul Müdürü Ahmet Özen, Müdür Yardımcısı İrfan Salman ile Öğretmen Abdurrahman Demir’e çeşitli hediyeler taktim etti.