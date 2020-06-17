Başkan vatandaşı dinledi

ÇEKEREK Belediye Başkanı Eyüp Çakır, mahalle ziyaretlerinde bulunarak, hem yürütülen çalışmaları denetledi hem de mahalle sakinleriyle bir araya gelip, sohbet etti, taleplerini, isteklerini aldı. ‘Gönül yolculuğumuza toz ve çamur engel olamaz!’ diyerek, mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Çakır, Mevlana Mahallesi’nde bir araya geldiği vatandaşların taleplerini dinleyip, iletilen sorunları ve çözümlerini de yerinde görüp, inceledi. Başkan Çakır, ‘’Mahallemizde Kilitli Parke yolumuza başlayarak, vatandaşlarımızı yazın tozdan, kışın çamurdan kurtarıyoruz. Yollarımızın tamamını planlama doğrultusunda bitirmiş olacağız. Bütün imkanlarımızla İlçemizin her yerinde çalışmalarımıza devam ediyoruz’’ dedi.