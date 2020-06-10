Başkan uyardı!

YENİFAKILI ilçesinde, elektrik enerji hatlarına zarar verdiği gerekçesiyle kesimine başlanılan ağaçların, yola düşmeleri ve tehlikeye sebebiyet verdiği belirtilerek, yapılan ihbar üzerine belediye harekete geçti. Yenifakılı Belediye Başkanı Soner Yalçın, ‘’Elektrik tellerine zarar verdiği gerekçesi ile dengesiz kesimi yapılan ağaçlarımız için Boğazlıyan Çedaş Şefliği temsilcilerini davet ederek, yaptığımız görüşmede gerekli uyarılarda bulunduk’’ dedi. Başkan Yalçın, Piknik alanlarında ot temizliği, çevre düzenlemesi ve ilaçlama çalışmalarının da yapıldığını bildirdi.