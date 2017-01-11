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Başkan unutmadı

11 Ocak 2017 Çarşamba 06:14
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Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle gazetecilere akşam yemeği verdi.

Başkan unutmadı
Kent Park Sosyal Tesisleri’nde verilen yemeğe AK Parti İl Başkanı Harun Lekesiz, Merkez İlçe Başkanı İskender Nazlı ve belediye başkan yardımcıları da katıldı.
Belediye Kent Park Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen yemeğe yerel basın mensupları ve ulusal ajans temsilcileri katılım gösterdi.
Belediye Başkanı Kazım Arslan, basın mensuplarının her zaman belediyeye yol gösterdiğini ve kentin gelişimi noktasında yaptıkları haber, kaleme aldıkları makaleler ve eleştiriler ile önemli bir görev üstlendiklerini söyledi.
Yemek programı Başkan Arslan’ın gazetecileri tebrik etmesinin ardından son buldu.

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