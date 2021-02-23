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Yozgat
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Başkan umutlu döndü

Ankara’da gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan İş Formu toplantısına katılan Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, toplantının verimli geçtiğini söyledi.

23 Şubat 2021 Salı 00:23
Başkan umutlu döndü

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, geçtiğimiz hafta içerisinde Ankara’da gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan İş Formu toplantısına katıldı, çeşitli görüşmeler yaptı. Çelik, Türkiye-Azerbaycan İş Forumu'nun ardından 11 anlaşma imzalanırken, toplantıda Türkiye ile Azerbaycan arasında tercihli ticaret anlaşmasının genişletilmesinin gündeme geldiğini hatırlatarak, ‘’Biz de Yozgat’ımız için yapılabilecek yatırımlar konusunda Azerbaycanlı iş insanlarına bilgilendirmelerde bulunduk’’ dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın da katıldığı toplantıda, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile de tanışma imkanı bulduğunu bildiren Çelik, toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, karma ekonomik komisyon toplantısının ana gündeminin tarım, ulaştırma ve savunma sanayii ile Karabağ’ın yeniden ihyası olduğunu belirttiğini hatırlattı. Çelik, ‘’Yozgat tarım ve hayvancılık alanında önemli bir merkez. Savunma Sanayi konusunda da Organize Sanayi Bölgemizde önemli yatırımlar, işletmeler var, üretimlerini sürdürüyorlar. Azerbaycan’dan gelen iş insanlarına bu konularda birebir bilgilendirme yapma imkanı bulduk. Memnun oldular. Yapılacak yatırımlardan Yozgat’ın da yararlanacağını umut ediyoruz’’ diye konuştu. 

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Başkan Umutlu Döndü
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