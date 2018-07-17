Başkan teşekkür etti

Cumhuriyet Alanı’nda 15 Temmuz Anma Etkinlikleri kapsamında, Yozgat Belediyesi’nin desteğiyle, sivil toplum kuruluşları çadır kurarak vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulundu. Anma etkinliklerinin bir bölümünü halkın içinde takip eden Belediye Başkanı Kazım Arslan, daha sonra STK’lara ait çadırları ziyaret etti. Yozgat’ta 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi birçok STK temsilcisinin de meydanlara inerek, halk ile darbe girişimine karşı çıktığını hatırlattı. Başkan Arslan, STK temsilcilerine 15 Temmuz gecesi dik duruşlarından ve anma etkinliklerine katkılarından dolayı teşekkür etti. Başkan Arslan yaptığı çadır ziyaretlerinde Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ve Ethem Sedef ile bir araya gelerek Yozgat ile ilgili sohbet etti.