-Başkan takibe aldı

Alperen Ocakları’nda gerçekleşen toplantıda, İl Başkanı Mustafa Çıtak, ocak mensubu gençlerin vize sınav notları ve ders başarı grafiklerini inceledi. Haftalık olağan toplantıda konuşan Mustafa Çıtak, dünyaya hak, adalet ve barış getirme ülküsüyle yola çıkan ve ‘Nizam-ı Alem’ diyen Alperenlerin hayatın her alanında başarılı olması gerektiğine dikkat çekti. Öğrencilere seslenen Çıtak, “Sizin bu çatı altındaki birinci ve asli göreviniz okulunuzda, derslerinizde en iyi başarıyı yakalamaktır. Bizi en mutlu edecek şey, sizlerin okulda ve derslerinizde, akabinde meslek hayatınızda sağlayacağınız başarılardır” şeklinde konuştu.

İl Başkanı Çıtak, daha sonra ocak mensubu gençlerin vize sınav notlarını kontrol etti.

Mustafa Çıtak, başarısız olan öğrencilerin takibe alınacağını ve derslerinin düzelmesi için gereken çalışmaları gerçekleştireceklerini söyledi.