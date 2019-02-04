Başkan ‘söz’ verdi

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, HayKonfed Yozgat Temsilcisi ve Bölge Sorumlusu Saliha Tuba Elbay ile makamında görüştü. Başkan Arslan, görev süresi içerisinde 30 beslenme ve su odağı, kulübeler, kuş yuvaları, billboard ve afiş çalışması yaptıklarını hatırlattı. Arslan, görev süresi içerisinde hayvanların yaşam haklarını korumaya devam edeceğini belirtip, hazırlanan sözleşmeyi imzaladı.