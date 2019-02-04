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Başkan ‘söz’ verdi

HAYVANLARI Koruma Federasyonu tarafından ‘oylarımız hayvanlar için’ sloganıyla başlatılan ‘söz veriyorum’ kampanyasına Yozgat Belediyesi de, sözleşmeye imza atarak katıldı.

Başkan ‘söz’ verdi

HAYVANLARI Koruma Federasyonu tarafından ‘oylarımız hayvanlar için’ sloganıyla başlatılan ‘söz veriyorum’ kampanyasına Yozgat Belediyesi de, sözleşmeye imza atarak katıldı.

04 Şubat 2019 Pazartesi 07:00
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Başkan ‘söz’ verdi

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, HayKonfed Yozgat Temsilcisi ve Bölge Sorumlusu Saliha Tuba Elbay ile makamında görüştü. Başkan Arslan, görev süresi içerisinde 30 beslenme ve su odağı, kulübeler, kuş yuvaları, billboard ve afiş çalışması yaptıklarını hatırlattı. Arslan, görev süresi içerisinde hayvanların yaşam haklarını korumaya devam edeceğini belirtip, hazırlanan sözleşmeyi imzaladı. 

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