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BAŞKAN SORUN DiNLEDi

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, esnaf ziyaretlerinde bulunup, sorunlarını dinledi, gerçekleştirdiği toplantıda da yapılacak çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

08 Şubat 2021 Pazartesi 00:54
BAŞKAN SORUN DiNLEDi

YERKÖY Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, esnafı ziyaretlerini devam ettirip, sorunlarını dinlerken, düzenlediği toplantıda da bu yıl içerisinde yapımı öngörülen projeleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.  Belediye Başkanı Yılmaz, daha öncede gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerini sürdürürken, esnafın taleplerini dinledi, istişarelerde bulundu. Yılmaz, koronavirüs (Covid-19) salgınında esnafın zor günler geçirdiğini dile getirdi, belediye olarak esnafın taleplerini alıp, neler yapılacağı konusunda istişarelerde bulundu. Yılmaz, ‘’Esnafımızdan sosyal mesafe kurallarına uymalarını, hijyen konusunda daha dikkatli olmaları konusunda da telkinlerde bulunuyoruz. Bu zor günleri kısa sürede, hep birlikte kurallara uymak suretiyle atlatacağımıza inanıyorum’’ dedi.  Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, gerçekleştirmeyi planladıkları projelerle ilgili olarak, inşaat ve yapı sektörünün ilçedeki temsilcileri olan mimarlar, mühendisler, müteahhitlerle bir araya geldi. Yılmaz, katılımcılara bu yıl hayata geçirmeyi planladıkları projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Yılmaz, ‘’2021 yılının ilçemizin değişimi ve gelişimi adına bir çok projenin, geleceğimize yön verecek  olan bir çok çalışmanın  hep birlikte gerçekleştirilebileceği bir yıl olacaktır. Toplantımıza katılım sağlayarak tecrübe ve fikirlerini bizlerle paylaşan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum’’ diye konuştu. 

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BAŞKAN SORUN DiNLEDi
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