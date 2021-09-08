Başkan sorun dinledi

Başkan Ekinci, görüşmede kaldırım işgallerinin önüne geçilmesi, vatandaşların hareket alanlarının sınırlanmaması gerektiğini dile getirdi. Ekinci, ‘’Yenilenen Sorgun’da hem yöneticiler, hem de hemşehrilerimiz yeni yaklaşımlar içerisine girmek zorunda. Birbirimize saygı duymazsak tüm caddelerimizi altından kaplasak ne yazar. Bu bakımdan başta manavlarımız olmak üzere kaldırımı işgal eden tüm esnafımızdan bir kere daha ruhsatlı alanlarına çekilmelerini rica ediyorum. Sorgun esnafıyla, belediyesiyle, memuruyla, emeklisiyle genci ve yaşlısıyla bir bütündür. Sorgun’u hep birlikte güzelleştireceğiz’’ dedi. Başkan Ekinci, Sorgun’un çehresini değiştirmek için gece gündüz ekibiyle birlikte çalıştıklarına vurgu yaparak, ‘’Biz, özellikle çarşı merkezimizin en çok kullanılan ortak alanlar olduğunu düşündüğümüz için önceliğimizi buraya vermekteyiz. Hemşehrilerimiz oturduğu sokakta komşusuyla yaşarken çarşıyı tüm Sorgun halkı ile kullanmaktalar. Geleceğimiz için birlikte yaşamanın gereklerinin yerine geldiği bir Sorgun’u hep birlikte imar etmek zorundayız. Sizlerden de bu değişime ayak uydurmanızı bekliyoruz. Boş kasaları kaldırımda görmek, ürünlerin dışarıda satışını görmek kimseye cazip gelmiyor. Bu konuda zabıtalarımız sürekli denetimlerde bulunacak ve sizlerden de değişen ve gelişen Sorgun’a yakışacak şekilde esnaflık yapmanızı bekliyorum” diye konuştu. (Esra Özdemir/Sorgun)