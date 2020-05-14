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Başkan sahip çıktı…

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Zöhre Ç. İsimli kadının yardımına koştu.

14 Mayıs 2020 Perşembe 02:48
Başkan sahip çıktı…

YOZGAT Belediye Başkanı Celal Köse, torunları ile sağlıksız bir evde yaşayan Zöhre Ç. İsimli kadının imdadına yetişti. Başkan Celal Köse, eşi ile birlikte yaşlı kadını kaldığı evde ziyaret etti. Başkan Celal Köse, ‘’Yozgat kamuoyunun yüreklerini sızlatan, üç torunu ile bakımsız bu evde yaşayan Zöhre Teyzemizi ziyaret ettik. Allah'ın izni ile teyzemize kol kanat geleceğiz. Valimiz Sayın Kadir Çakır ile görüşerek teyzemizi TOKİ konutlarına taşımaya karar verdik. Sayın Valimiz ailemizin durumunu yakından takip ediyor. Teyzemizin evinin tüm eşyalarını karşılayacak ve günlük yemek ihtiyaçlarını gidereceğiz. Bundan sonra Zöhre Teyzemiz ve torunları bize emanet’’ dedi.

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Başkan Sahip çıktı…
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