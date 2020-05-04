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Başkan operatör gibi…

Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, kepçe kullanıyor, kamyon sürüp, beldeye yapılan hizmetlerde işçi gibi çalışıyor.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 00:48
Başkan operatör gibi…

ÇEKEREK İlçesinin genç yöneticilerinden, Özükavak Beldesi Belediye Başkanı Oğuz Ünal, beldenin sorunlarını çözebilmek için adeta arı gibi çalışıyor. Belediye personeli ile birlikte Korona Virüs ile mücadele kapsamında vatandaşlara maske dağıtıp, dezenfekte çalışması yapan Belediye Başkanı Oğuz Ünal, kamyon sürüyor, kepçe kullanıyor. Başkan Ünal, beldenin yayla yolunda yürütülen yol çalışmalarında işçi gibi görev yapıyor. Belde yaylasındaki geçişlere büzler yerleştirilerek, vatandaşın bir sorunu daha çözümlendi.

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Başkan Operatör Gibi…
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