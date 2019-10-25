Başkan öğrencileri ağırladı

Bozok Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde eğitim öğretim hayatına başlayan 61 öğrenciler, Sorgunda bulunan veteriner hekimler ile bir araya geldi. Başkan Ekinci, öğrencilere aile sıcaklığında geçirecekleri ve her alanda desteklenecekleri eğitim öğretim süresinin sözünü verdi. Başkan Ekinci, öğrencilik hayatının hem güzel hem de zor bir süreç olduğunu, bu süreçte öğrencilere destek olmak için ellerinden ne geliyorsa yapmaya hazır olduklarını kaydetti. Ekinci, ‘’Hepimiz burada sizin için toplandık amacımız bu süreci sizin en yararlı şekilde geçirmenizi sağlamak ve ben inanıyorum ki ilçemizde bulunan veteriner hekim arkadaşlarımız size kapılarını sonuna kadar açacaklar, küçük yerlerde okumanın en güzel yanı aile gibi olmaktır siz bize gelip bir sıkıntımız var dediğinizde çözmek için tüm imkanlarımızı kullanırız. Hazır hepiniz buradayken size de bir müjdem var sözünü verdiğimiz laboratuvar binasının protokolünü imzaladık Sayın Rektörümüzün imzalamasını bekliyoruz evrak işlemleri biter bitmez dört ay gibi kısa bir sürede laboratuvar binanızı teslim edeceğiz” dedi. Düzenlenen yemeğe Veteriner Hekimler Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu ve oda yönetimi, MHP İlçe Başkanı Zafer Yusuf Kutlusoy, Sorgunda bulunan Veteriner Hekimler katıldı.

