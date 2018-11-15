Başkan Ocakları gezdi

Başkan Coşgun, ilçedeki maden ocaklarında ilçe halkının istihdam edildiğini, önemli bir katma değer olduğunu vurguladı. Başkan Coşgun, maden ocaklarında çalışan işçilerle sohbet etti, Akdağmadeni ilçesinin ismini kaynak teşkil eden maden yataklarının, yörede şehirleşmenin ve nüfus artışının temel sebebi olduğunun altını çizdi. Coşgun, ‘’İlçemizin bugünki şehir yapısına kavuşmasında etkili olan maden ocakları, ilçemiz açısından büyük önem taşımaktadır. İlçemiz Karapir bölgesinde Bayramali ve Kıraçbey ocaklarında çalışan 137 işçimiz, toprak altından çıkarttığı Kurşun-Çinko cevherini ekonomiye kazandırmış olmanın haklı gururunu yaşamaktadır’’ diye konuştu.