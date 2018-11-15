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Başkan Ocakları gezdi

AKDAĞMADENİ Belediye Başkanı İrfan Coşgun, ilçe ve ülke ekonomisine önemli girdi sağlayan Kurşun-Çinko işletmesini ziyaret edip, çalışanlarla sohbet etti.

Başkan Ocakları gezdi

AKDAĞMADENİ Belediye Başkanı İrfan Coşgun, ilçe ve ülke ekonomisine önemli girdi sağlayan Kurşun-Çinko işletmesini ziyaret edip, çalışanlarla sohbet etti.

15 Kasım 2018 Perşembe 09:09
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Başkan Ocakları gezdi

Başkan Coşgun, ilçedeki maden ocaklarında ilçe halkının istihdam edildiğini, önemli bir katma değer olduğunu vurguladı. Başkan Coşgun, maden ocaklarında çalışan işçilerle sohbet etti, Akdağmadeni ilçesinin ismini kaynak teşkil eden maden yataklarının, yörede şehirleşmenin ve nüfus artışının temel sebebi olduğunun altını çizdi. Coşgun, ‘’İlçemizin bugünki şehir yapısına kavuşmasında etkili olan maden ocakları, ilçemiz açısından büyük önem taşımaktadır. İlçemiz Karapir bölgesinde Bayramali ve Kıraçbey ocaklarında çalışan 137 işçimiz, toprak altından çıkarttığı Kurşun-Çinko cevherini ekonomiye kazandırmış olmanın haklı gururunu yaşamaktadır’’ diye konuştu.

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Başkan Ocakları Gezdi
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