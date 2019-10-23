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Başkan muhtarlarla buluştu

YOZGAT Belediye Başkanı Celal Köse Muhtarlar Günü münasebetiyle muhtarlarla bir araya geldi.

Başkan muhtarlarla buluştu

YOZGAT Belediye Başkanı Celal Köse Muhtarlar Günü münasebetiyle muhtarlarla bir araya geldi.

23 Ekim 2019 Çarşamba 00:00
Başkan muhtarlarla buluştu

Bilal Şahin Sosyal Tesislerinde düzenlenen programa mahalle muhtarları ve Belediye Başkanı Celal Köse katıldı.
Mahallelerdeki sorunların konuşulup istişare edildiği toplantıda, her mahalleye eşit hizmet götürüleceği vurgulandı.
Başkan Köse, muhtarların vatandaşlarla belediye arasında köprü vazifesi gördüğünü belirtti.
Göreve geldiği andan itibaren mahallelerde yaşanan yol sorunlarına el atmaya başladıklarını da dile getiren Köse,
“İlk olarak yıllardır hizmet görmeyen Bahçeşehir Mahallemizi asfaltla buluşturduk. Daha sonra Bilal Şahin Mahallemizde çile haline gelen yol problemini de çözdük. Daha sonra sırasıyla, Sarıtopraklık Mezarlığı’nın deforme olan yollarını yeniden yaptık. Şuanda da Çapanoğlu Mahallemizde asfalt çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.
Toplantıda muhtarlar adına açıklamalarda bulunan Yozgat Muhtarlar Derneği Başkanı Abbas Ergül, Belediye Başkanı Celal Köse ve ekibiyle oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini dile getirerek, Başkan Köse’ye teşekkür etti.

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