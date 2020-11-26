Başkan Muhtarlarla buluştu

Başkan Coşar, Demokrasimizin temel taşı olan, muhtarlarımızla bir araya geldik. Boğazlıyan’da ki nüfus hareketliliği, mahallelerimizin eksik ve sıkıntıları, önümüzdeki yıl içerisinde mahallelerimizde gerçekleştireceğimiz yatırım programı olmak üzere birçok konu üzerinde detaylıca konuştuk’’ dedi. Başkan Coşar, gerçekleştirdikleri toplantının verimli geçtiğine vurgu yaparak, katılım sağlayan tüm muhtarlara teşekkür edip, başarı diledi. Başkan Coşar, ‘’İlçemizde yapacağımız çalışmaların verimli ve sağlıklı bir şekilde vatandaşlarımıza ulaşabilmesi için, muhtarlarımızla iş birliği içerisinde olmaya devam edeceğiz’’ diye konuştu.