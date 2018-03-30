Başkan kadınlarla buluştu

AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı görevine seçilen İlknur Ünal ve yönetim kurulu üyeleriyle Hayri İnal Konağı’nda buluşan Başkan Arslan, yeni yönetimle tanıştı. Başkan Kazım Arslan, AK Parti Kadın Kolları mensuplarıyla çeşitli konularda istişarelerde de bulundu. AK Parti’nin her hayırlı hizmetinde ve gösterdiği başarılarda, kadın kollarının büyük emeği olduğunu söyleyen Arslan, bundan sonraki süreçte de hep birlikte aynı hizmetlere ve başarılara imza atacaklarını ifade etti.



