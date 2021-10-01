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Başkan itfaiyecilerle buluştu

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, İtfaiye Haftası kapsamında İtfaiye Müdürlüğünde görevli personel ile bir araya gelerek, günlerini kutladı.

01 Ekim 2021 Cuma 00:01
Başkan itfaiyecilerle buluştu

 Köse, her türlü afette fedakarca mücadele veren itfaiyecilerin her birini ayrı ayrı dinledi, günün anlam ve önemine vurgu yaptı. Köse, ‘’Can ve mal güvenliğimiz için çalışan, yangında, afette ve her türlü acil durumda canlarını hiçe sayarak görev yapan İtfaiye Müdürlüğümüze bağlı çalışan mesai arkadaşlarımızla bir araya gelerek İtfaiye Haftalarını kutladık. Her durumda göreve hazır olan, değerli İtfaiye çalışanlarımıza hizmetleri için teşekkür ediyor, İtfaiyecilik Haftalarını kutluyorum’’ dedi. 

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