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Başkan hesap verdi!

Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, göreve geldiği günden itibaren yaptığı çalışmalar ve hizmetler konusunda ilçe halkını bilgilendirdi.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 01:10
Başkan hesap verdi!

ÇAYIRALAN Belediye Başkanı Ömer Codar, göreve geldiği günden itibaren yapılan çalışmaları, hizmetleri özetleyip, ilçe halkını bilgilendirdi. Codar, 16 köyün ilçeye girişi olan Tekke Caddesi ve kaldırımlarını yenilediklerini bildirdi, Fatih Mahallesinde araçların bile gidemediği Bağlar Caddesinde kilit taşını yeniden yaptıklarını söyledi.  Codar, ‘’Belediyenin icralık olmasından dolayı, işçi memur maaşlarını saklamak için çeşitli yöntemler değerlendirilerek mevcut para alacaklılardan saklanmaya çalışılırken, bütün alacaklılarla tek tek görüşülerek belediyenin bütün icraları kaldırılarak kurumsal itibar kazandırdık. Geçen yıl Ramazan ayı iftar programının tüm yiyecek ve içecekleri siyasi düşünce ayrımı yapılmaksızın her esnaftan eşit alışveriş yapıldı. 2017 yılında yapılan 9. Bal ve kültür festivaline katılım sağlayan 400-500 kişiye belediye bütçesinden bin 470 kilo bal ikram edilirken 2019 yılında yaptığımız 11. Bal ve Kültür Festivaline tahmini 7 bin kişi katıldı. Katılımcılara, 300 kilo bal ikramı yapılarak, oluşturulan 20 stantta ilçe esnafı 300 bin lira ciro yaptı’’ dedi.
Codar, Çayıralan Belediyesi ibaresini kaldırarak, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ışıklı portresi ile ‘T.C. Çayıralan Belediyesi’ ışıklı tabelasını yaptırdıklarını belirterek, belediye bünyesinde ÇEKAŞ firmasını kurup, kadınlara yönelik istihdam sağladıklarını, yöresel ürünlerin ilçe dışına pazarlanmasının yapıldığını anlattı. Halka yönelik bir çok sosyal, kültürel hizmetlerde bulunup, altyapı, üstyapı konularında çalışmalara imza attıklarına vurgu yapan Codar, Toki yolunun kış aylarında kullanılamaz halde olduğunu, imar planında belirtilen yolu açılarak kilitli taş kaplaması yaptıklarını ifade etti. Başkan Codar, ‘’Yıllardır derme-çatma şekilde çalışan su havzamız, su depolarımız da, arıza, su yüksekliği ve diğer teknik arızalar 12/24 saat yetkililer tarafından izlenerek anında müdahale edilecek şekilde elektronik sisteme geçilmiştir. Geçtiğimiz dönemde ilçemiz ana su şebekesinde bir arıza sebebiyle kesilen su, tekrar verildiğinde Toki evlerine 4 günde ancak varabiliyordu. Özellikle yaz aylarında böyle durumlarda had safhada sıkıntılar üzerine Ramazan ayında tankerlerle Toki sakinlerine su dağıtımı yapılıyordu, yapmış olduğumuz çalışma ve iyileştirmeler neticesi artık Toki de su kesilip tekrar verildiğinde en geç 2 saat içinde Toki konutları musluklarından akacak duruma getirilmiştir’’ diye konuştu.
KÖYLERE DESTEK
Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, korona virüs sebebiyle ilçe merkezi yada köyler arasında ayırım yapmadan köylülere 10 bin, ilçe merkezindeki vatandaşlara 6 bin olmak üzere toplam 16 bin maske dağıtımı yaptıklarını, tüm kamu kurumları, işyerleri, özel ve kamu tüm araçları defalarca dezenfekte ettirdiklerinin altını çizdi. Başkan Codar, ‘’Ramazan ayı münasebetiyle tüm köylerimiz ve ilçe merkezimiz olmak üzere tüm engellemelere rağmen hayırsever vatandaşlarımızın bağışları ve belediye bütçesinden katkı sağlanarak tahmini 150-200 bin liralık gıda paketi dağıtımı yapılmıştır. Hayırsever vatandaşlarımızın katkısıyla 50 civarında çocuğumuz ilçemiz mağazalarından giydirilmiştir. ÇEKAŞ üzerinden 8 daimi ve 10 geçici olmak üzere 18 kişi belediyemizde istihdam edilmiştir. Mayıs 2020 İller Bankası ödeneğimizin yüzde 60 kesinti yapılmasına rağmen bu gün itibariyle, belediyemizin Nakit kasası 250 bin liradır. İlçemizde tehlike arz eden metruk evler ilgili yasa gereği tarafımızdan yıkımına başlanılmıştır’’ şeklinde konuştu.

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Başkan Hesap Verdi!
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