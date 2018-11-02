Başkan Hastaları ziyaret etti

Başkan Coşgun, hastanenin eksiklerinin giderilmesi adına yapılması gerekenlerle ilgili görüş alış verişinde bulundu. Hastalara çeşitli hediyelerde sunan Başkan Coşgun, toplumun hassasiyetlerinin göz ardı edildiği bir sistemi temsil etmek yerine, güzel ahlak temsili davranışların bizi biz yapan unsurlar olduğunu söyledi. Coşgun, ‘’Toplumun hiçbir kesiminin ayrıştırılmadığı, hiçbir gurubun göz ardı edilmediği, Bizi oluşturan değerlerin sahiplenildiği bir yönetim anlayışı, önümüzdeki süreçte katlanarak devam edecektir’’ dedi.
02 Kasım 2018 Cuma 09:33
32 Okunma
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol