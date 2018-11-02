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Başkan Hastaları ziyaret etti

AKDAĞMADENİ Belediye Başkanı İrfan Coşgun, ilçe hastanesinde yatan hastaları ziyaret edip, hasta yakınlarıyla sohbet etti.

Başkan Hastaları ziyaret etti

AKDAĞMADENİ Belediye Başkanı İrfan Coşgun, ilçe hastanesinde yatan hastaları ziyaret edip, hasta yakınlarıyla sohbet etti.

02 Kasım 2018 Cuma 09:33
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Başkan Hastaları ziyaret etti

Başkan Coşgun, hastanenin eksiklerinin giderilmesi adına yapılması gerekenlerle ilgili görüş alış verişinde bulundu. Hastalara çeşitli hediyelerde sunan Başkan Coşgun, toplumun hassasiyetlerinin göz ardı edildiği bir sistemi temsil etmek yerine, güzel ahlak temsili davranışların bizi biz yapan unsurlar olduğunu söyledi. Coşgun, ‘’Toplumun hiçbir kesiminin ayrıştırılmadığı, hiçbir gurubun göz ardı edilmediği, Bizi oluşturan değerlerin sahiplenildiği bir yönetim anlayışı, önümüzdeki süreçte katlanarak devam edecektir’’ dedi. 

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Başkan Hastaları Ziyaret Etti
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