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Başkan halkı dinledi

Yerköy Belediye Başkanı Yılmaz, esnafın sorunlarını dinledi.

12 Haziran 2020 Cuma 00:07
Başkan halkı dinledi

YERKÖY ilçesinde Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi.
Başkan Yılmaz, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verdikleri esnaf ziyaretlerine normalleşme süreciyle yeniden başladıklarını söyledi.
Korona virüs nedeniyle bir çok esnafın iş yerini kapatmak durumunda kaldığını ifade eden Yılmaz, "Normalleşme sürecinin başlamasıyla esnafımızın tekrar işlerinin başına dönmesi bizi mutlu etti. Sosyal mesafe kurallarına uyarak esnafımızı ziyaret edip sorunlarını dinliyoruz" dedi.
Yılmaz, normalleşmenin başladığını ancak korona virüsün tamamen yok olmadığını belirterek, esnafa sosyal mesafe, maske takma ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu. 

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Başkan Halkı Dinledi
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