Başkan göze geldi

YOZGAT Belediye Başkanı Celal Köse’den sonra Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci’nin de yeni tip korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını bildirildi. Köse, Yozgat ve Ankara’da gerçekleşen tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşmasının ardından testi pozitif çıkan Sorgun Belediye Başkanı Ekinci, geçtiğimiz pazartesi günü yaptırdığı Covid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını, kendi isteğiyle hastaneye yattığını söyledi. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Ekinci, "Rutin kontroller sırasında yaptırmış olduğum Covid-19 testim pozitif çıktı. Hekimlerimizin kontrolünde hastanede tedavime başlandı. Hemşehrilerimden maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyma konusunda titizlik göstermelerini istirham ediyorum. Dualarınızı bekliyorum’’ ifadelerini kullandı.