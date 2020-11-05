Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1168
ALTIN
518.675
DOLAR
8.4058
STERLİN
10.9616
EURO
9.8597

Başkan göze geldi

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci'nin de Covid-19 testi pozitif çıktı, herkesi kurallara uymaya davet etti.

05 Kasım 2020 Perşembe 00:41
Başkan göze geldi

YOZGAT Belediye Başkanı Celal Köse’den sonra Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci’nin de yeni tip korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını bildirildi. Köse, Yozgat ve Ankara’da gerçekleşen tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşmasının ardından testi pozitif çıkan Sorgun Belediye Başkanı Ekinci, geçtiğimiz pazartesi günü yaptırdığı Covid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını, kendi isteğiyle hastaneye yattığını söyledi. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Ekinci, "Rutin kontroller sırasında yaptırmış olduğum Covid-19 testim pozitif çıktı. Hekimlerimizin kontrolünde hastanede tedavime başlandı. Hemşehrilerimden maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyma konusunda titizlik göstermelerini istirham ediyorum. Dualarınızı bekliyorum’’ ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Göze Geldi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SAKLI CENNETTE YOLCUK
SAKLI CENNETTE YOLCUK
ONLAR YOZGATLI
ONLAR YOZGATLI
Takvim hazır
Takvim hazır
Kendi yapıp, satıyor
Kendi yapıp, satıyor
Polisten kırtasiye desteği
Polisten kırtasiye desteği
Yardımlar yola çıktı
Yardımlar yola çıktı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim