Başkan göreve başladı

Eski başkan Ahmet Şimşek’in AK Parti’den milletvekili aday adayı olması münasebetiyle, görevinden istifa etmişti. Şimşek’ten boşalan koltuğa, üç dönemdir Belediye Meclisi üyeliği yapan Murat Gürbüz oturdu. Sorgun Belediye Meclisinde yapılan belediye başkanlık seçiminde, meclis üyelerinin tamamının. oyunu alan Murat Gürbüz, görevini layıkıyla yerine getirmeye çalışacağını ifade etti. Murat Gürbüz, “Biliyorsunuz çoğunuz ile uzun yıllardır bu çatı altında aynı sizler gibi meclis üyesi olarak görev yaptım. Bu onurlu, şerefli, bir o kadarda zor ve çetrefilli görevi şahsıma tevdi ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sorgun çok yol aldı, Sorgun halkının hep en iyisini hak ettiğini düşünerek, hep en iyiyi hedefleyerek adımlarımı atacağımı bilmenizi isterim” diye konuştu.

Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz, önceliğinin hizmet olacağını, belediyenin tüm imkanlarını vatandaşa hizmet için kullanacağını belirtti. Başkan Gürbüz, Sorgun’un dün desteğini aldıklarını, bugün de aynı desteği almaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.