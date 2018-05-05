Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102599
ALTIN
178.817
DOLAR
4.2212
STERLİN
5.7243
EURO
5.0509

Başkan göreve başladı

SORGUN Belediye Başkanı Murat Gürbüz dün itibariyle görevine başladı.

Başkan göreve başladı

SORGUN Belediye Başkanı Murat Gürbüz dün itibariyle görevine başladı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 07:00
2 Okunma
Başkan göreve başladı

Eski başkan Ahmet Şimşek’in AK Parti’den milletvekili aday adayı olması münasebetiyle, görevinden istifa etmişti. Şimşek’ten boşalan koltuğa, üç dönemdir Belediye Meclisi üyeliği yapan Murat Gürbüz oturdu. Sorgun Belediye Meclisinde yapılan belediye başkanlık seçiminde, meclis üyelerinin tamamının. oyunu alan Murat Gürbüz, görevini layıkıyla yerine getirmeye çalışacağını ifade etti. Murat Gürbüz, “Biliyorsunuz çoğunuz ile uzun yıllardır bu çatı altında aynı sizler gibi meclis üyesi olarak görev yaptım. Bu onurlu, şerefli, bir o kadarda zor ve çetrefilli görevi şahsıma tevdi ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sorgun çok yol aldı, Sorgun halkının hep en iyisini hak ettiğini düşünerek, hep en iyiyi hedefleyerek adımlarımı atacağımı bilmenizi isterim” diye konuştu.

Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz, önceliğinin hizmet olacağını, belediyenin tüm imkanlarını vatandaşa hizmet için kullanacağını belirtti. Başkan Gürbüz, Sorgun’un dün desteğini aldıklarını, bugün de aynı desteği almaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Ayçiçeği üretimi artıyor
Ayçiçeği üretimi artıyor
YEMEK FESTiVALi BAŞLADI
YEMEK FESTiVALi BAŞLADI
Ziyaretlere devam
Ziyaretlere devam
Üzerlerinden tarih çıktı
Üzerlerinden tarih çıktı
Sempozyumda son gün
Sempozyumda son gün
Bozok’a TANAP hibesi
Bozok’a TANAP hibesi

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim