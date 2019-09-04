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Başkan gençlerle buluştu

SORGUN Belediye Başkanı Erkut Ekinci, Dutluk parkında üniversite öğrencileri ile buluşup, sohbet etti, üniversiteyi kazanan insanları görmek, onlarla birlikte olup, bir şeyler paylaşmanın çok güzel bir şey olduğunu söyledi.

Başkan gençlerle buluştu

SORGUN Belediye Başkanı Erkut Ekinci, Dutluk parkında üniversite öğrencileri ile buluşup, sohbet etti, üniversiteyi kazanan insanları görmek, onlarla birlikte olup, bir şeyler paylaşmanın çok güzel bir şey olduğunu söyledi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 00:00
Başkan gençlerle buluştu

Ekinci, “Bugün böyle bir şey planladık. Başından söylemiştik. Gelin belediyeyi beraber, birlikte yönetelim demiştik. Beraber yönetebilmek içinde bir araya gelmemiz lazım. Konuşmamız, problemlerimizi paylaşabilmemiz lazım. Hem sohbet edelim, çay içelim istedik” dedi. Sorgun Belediyesinin kısıtlı imkanı olduğunu belirten Başkan Ekinci, bu imkanı en doğru şekilde kullanmayı hedeflediklerini anlattı.  Ekinci, askere giden çocuklara asker harçlığı, Üniversiteyi kazanan çocuklara yol harçlığı ile başlayıp, sonrasında imkanları oluşturulması halinde düzenli olarak burs vermek istediklerini kaydetti. Ekinci, ‘’Belediyenin onları unutmadığının varsında olsunlar diye bir çalışma başlattık.  Bugünden itibaren herkese ayrım yapmadan veriyoruz. Üniversiteyi kim kazanmışsa karınca kararınca bir harçlığınız var. bir katkı sağlasın diye bunu veriyoruz. Herkese veriyoruz. Önümüzdeki seneden itibaren ne kadar öğrenciye burs vermenin alt yapısını da hazırlıyoruz. Bizlerin kalbi gönlü hep sizlerle beraber... Sizlerden çok umutluyuz” diye konuştu.

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