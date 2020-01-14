Başkan gençleri dinledi

Çekerek ilçesi Şato Tepesi’ndeki tesislerde gerçekleştirilen toplantıda, Belediye Başkanı Çakır, ilçede yapılan, projelendirilen, düşünce aşamasındaki çalışmalardan bahsetti, gençlerin, bu konularla birlikte ilçenin gelişmesi, kalkınması, sosyal ve ekonomik yönden güçlenmesi açısından yapacakları önerilere açık olduğunu söyledi. Başkan Çakır, ‘’Yarınlarımız, umudumuz, geleceğimiz gençliğimizle Çay Sohbetinde bir araya geldik. İlçemizin geleceğine yön verecek projelerimizden bahsettik. Gençlerimizi dinledik, fikirler edindik. Aşkımız, sevdamız, Çekerek'imiz için, çocuklarımız, gençlerimiz, yarınlarımız için Çekerek'in ihtiyacı olan değişimi gençlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Birlikte başaracağız! Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır’’ dedi.