Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -2°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
120249
ALTIN
291.234
DOLAR
5.8630
STERLİN
7.6240
EURO
6.5306

Başkan gençleri dinledi

ÇEKEREK Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, ilçenin geleceği konusunda gençlerin görüşlerini, düşüncelerini, önerilerini dinledi.

Başkan gençleri dinledi

ÇEKEREK Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, ilçenin geleceği konusunda gençlerin görüşlerini, düşüncelerini, önerilerini dinledi.

14 Ocak 2020 Salı 03:00
Başkan gençleri dinledi

Çekerek ilçesi Şato Tepesi’ndeki tesislerde gerçekleştirilen toplantıda, Belediye Başkanı Çakır, ilçede yapılan, projelendirilen, düşünce aşamasındaki çalışmalardan bahsetti, gençlerin, bu konularla birlikte ilçenin gelişmesi, kalkınması, sosyal ve ekonomik yönden güçlenmesi açısından yapacakları önerilere açık olduğunu söyledi. Başkan Çakır, ‘’Yarınlarımız, umudumuz, geleceğimiz gençliğimizle Çay Sohbetinde bir araya geldik. İlçemizin geleceğine yön verecek projelerimizden bahsettik. Gençlerimizi dinledik, fikirler edindik. Aşkımız, sevdamız, Çekerek'imiz için, çocuklarımız, gençlerimiz, yarınlarımız için Çekerek'in ihtiyacı olan değişimi gençlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Birlikte başaracağız! Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Gençleri Dinledi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EKSiKLiKLERi GiDERiN!
EKSiKLiKLERi GiDERiN!
Kanser Hastalarına Moral
Kanser Hastalarına Moral
Şehit Aileleri unutulmadı
Şehit Aileleri unutulmadı
Belediyeden Sera Tesisi
Belediyeden Sera Tesisi
SAZ USTASI OLDU
SAZ USTASI OLDU
Görev değişimi
Görev değişimi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim