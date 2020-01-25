Başkan esnafı ziyaret etti

Başkan Yalçın, fırsat buldukça esnaf ve kurum ziyaretlerini sürdürdüğünü, kısa bir süre önce duyurusunu yaptıkları ‘İstişare Toplantıları’ için esnaf ve kurum ziyaretlerini yaparak başladıklarını kaydetti. Belediye çalışmaları hakkında esnafı bilgilendirip, talep ve düşüncelerini dinleyen Başkan Yalçın, ‘’Kış aylarında esnaf ve vatandaşlarımızla yapmış olduğumuz bu görüşmelerde bahar döneminde yapılacak çalışmalarımız hakkında da bilgiler verip, fikir alışverişinde bulunuyoruz. Esnaf ziyaretlerinin yanı sıra kurum ziyaretlerinde de bulunarak, farklı görüş ve düşünceleri de değerlendiriyoruz’’ diye konuştu.