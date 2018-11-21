Başkan esnafı ziyaret etti

Başkan Coşgun, ilçemizdeki esnaf ve vatandaşları her fırsatta ziyaret edip, görüş alışverişlerinde bulunarak, talep ve önerileri aldığını söyledi. Belediye olarak halkla iç içe olmak istediklerininin altını çizen Coşgun, ‘’Belediye olarak vatandaşlarımızı mahallelerinde, esnafımızı ve iş adamlarımızı ise iş yerlerinde ziyaret ederek, hızlı ve etkili şekilde hizmet veren belediyecilik anlayışımız sürüyor. İlçemizdeki tüm muhtarlarımız, kurumlar ve sivil toplum örgütleriyle de aynı şekilde karşılıklı ziyaretlerle iletişim halindeyiz’’ dedi.