Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
91686
ALTIN
211.758
DOLAR
5.3854
STERLİN
6.8961
EURO
6.1343

Başkan esnafı ziyaret etti

AKDAĞMADENİ Belediye Başkanı İrfan Coşgun, esnaf ziyaretinde bulunarak, sorunlarını, taleplerini dinledi.

Başkan esnafı ziyaret etti

AKDAĞMADENİ Belediye Başkanı İrfan Coşgun, esnaf ziyaretinde bulunarak, sorunlarını, taleplerini dinledi.

21 Kasım 2018 Çarşamba 06:09
4 Okunma
Başkan esnafı ziyaret etti

Başkan Coşgun, ilçemizdeki esnaf ve vatandaşları her fırsatta ziyaret edip, görüş alışverişlerinde bulunarak, talep ve önerileri aldığını söyledi. Belediye olarak halkla iç içe olmak istediklerininin altını çizen Coşgun, ‘’Belediye olarak vatandaşlarımızı mahallelerinde, esnafımızı ve iş adamlarımızı ise iş yerlerinde ziyaret ederek, hızlı ve etkili şekilde hizmet veren belediyecilik anlayışımız sürüyor. İlçemizdeki tüm muhtarlarımız, kurumlar ve sivil toplum örgütleriyle de aynı şekilde karşılıklı ziyaretlerle iletişim halindeyiz’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Esnafı Ziyaret Etti
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
170 TON ATIK, 12 MW ELEKTRiK
170 TON ATIK, 12 MW ELEKTRiK
Yozgatlı Kuğuları sevdi
Yozgatlı Kuğuları sevdi
Zeka Ağı Oyununa onay
Zeka Ağı Oyununa onay
Kesintilere son verildi!
Kesintilere son verildi!
DERELER ISLAH EDiLiYOR
DERELER ISLAH EDiLiYOR
BALON SEViNCi
BALON SEViNCi

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim