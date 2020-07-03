Başkan eski kurumunda

BELEDİYE Başkanı seçilmeden önce Akdağmadeni Devlet Hastanesi’nde Uzman Doktor olarak görev yapan Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, hastaneyi ziyaret etti.

Akdağmadeni Devlet Hastanesi'ne Başhekim olarak atanan Uzman Dr. Mahmut Uzun’a ‘Hayırlı Olsun’ ziyaretinde bulunan Belediye Başkanı Yalçın, ziyaret sonrasında hastanede tedavi gören hastaları da ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.