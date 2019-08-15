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Başkan elleriyle besledi

GÜREŞ Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 14 Eylül’de Kazakistan’ın başkenti Astana’da başlayacak olan Dünya güreş şampiyonası hazırlıkları kapsamında Bolu-Aladağ’da kampta bulunan Greko-Romen güreş milli takımını ziyaret etti.

Başkan elleriyle besledi

GÜREŞ Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 14 Eylül’de Kazakistan’ın başkenti Astana’da başlayacak olan Dünya güreş şampiyonası hazırlıkları kapsamında Bolu-Aladağ’da kampta bulunan Greko-Romen güreş milli takımını ziyaret etti.

15 Ağustos 2019 Perşembe 00:00
Başkan elleriyle besledi

Güreşçimiz Rıza Kayaalp’in de bulunduğu Mili takımda yer alan güreşçi ve teknik ekiple bayramlaşan başkan Aydın, güreşçilere baklava ikram etti. Bir süre idmanı takip eden Musa Aydın, teknik direktör Salih Bora ve teknik heyetten bilgi aldı. Bu seneki dünya şampiyonasının son derece önemli olduğunu belirten Aydın, “Artık dünya şampiyonasına sadece 1 ay kaldı. Şampiyonada mücadele edecek tüm takımlarımız hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Kazakistan’da düzenlenecek olan dünya şampiyonasında ilk altıya giren güreşçiler Olimpiyat vizesi alacak. Dolayısıyla çok kritik bir dönemeçteyiz. Son Avrupa Şampiyonasında 6’sı altın olmak üzere 16 madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza atmıştık. Dünya şampiyonası Olimpiyat vizesi vereceği için çok daha zorlu geçecek. Ama bizim dünya şampiyonasında tek bir amacımız olacak o da 18 kotanın tamamını almak.  Bunu başarabilecek bir ekibe sahibiz. Rio olimpiyatlarında Türkiye’nin aldığı toplam 8 madalyanın 5’i güreşten gelmişti. Ben 2020 Tokyo’da madalya sayımızın artacağına inanıyorum” şeklinde konuştu. 

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