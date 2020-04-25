Başkan Elleriyle Besledi

ÇEKEREK ilçesinin Özükavak Beldesi’nde Belediye Başkanı Oğuz Ünal, sokak hayvanlarını kendi elleriyle besliyor. ‘’İçinde bulunduğumuz bu zor süreçte bir hemşehrimizin bize mesaj atarak birilerini unuttuğumuzu hatırlattı, kendisine teşekkür ediyorum’’ diyen Başkan Ünal, ‘’Derhal bahsi geçen konuya Korona virüs tedbirleri kapsamında sokak hayvanlarına gerekli ilgi ve alakayı göstererek, girişimleri başlatmış bulunuyoruz. Onlara kasaplardan temin ettiğimiz yiyecekler bırakılıyoruz’’ dedi. Başkan Ünal, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan genelgeyle Kaymakamlığın ilgili birimleri tarafından yeni tip korona virüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için başta sokak park, bahçe gibi sahipsiz hayvanlarının yaşam alanlarına, bulundukları bölgelere çeşitli periyotlarda yiyecek bırakıldığını kaydetti. Başkan Ünal, korona virüs salgınının sadece insan hayatını değil sokak hayvanlarının da hayatını olumsuz etkilediğine de dikkat çekti. Başkan Ünal, gündelik yaşamın olağan koşullarının değişmesi, yiyecek içecek servisi yapılan yerlerin tüketim kapasitesinin düşmesi nedeniyle başta hayvan barınakları olmak üzere atık yiyeceklerden beslenen sokak hayvanları açısından yiyecek bulma zorluğu ortaya çıktığını kaydetti. Başkan Ünal, ‘’Bu süreçte yiyecek bulmakta zorlanabilecek olan sokak hayvanlarının aç kalmaması için gerekli tedbirleri aldık. Düzenli olarak yiyecek bırakılmasına devam edilecektir’’ diye konuştu.