Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
88125
ALTIN
337.848
DOLAR
6.4499
STERLİN
8.0364
EURO
7.1137

Başkan da ekipte yer aldı

YOZGAT il genelinde oluşturulan ‘Vefa Destek Grubu’ korona virüsü ile mücadele çalışmaları kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını, taleplerini yerine getirme çalışmalarını sürdürüyor.

28 Mart 2020 Cumartesi 03:54
Başkan da ekipte yer aldı

ÇAYIRALAN Belediye Başkanı Ömer Codar da grup elemanları arasında yer alıp, vatandaşların ihtiyaçlarını evlerine götürüp teslim etti. Başkan Codar, korona virüs sebebiyle risk oluşturmamak düşüncesiyle ileri bir tarihe kadar su sayaçları tüketim bedellerinin ücretlendirilmeyeceğini söyledi. Başkan Codar, ‘’İlçe merkezimizin ardından tüm köylerimizdeki ortak yaşam alanları korona virüse karşı dezenfekte edilmiştir’’ dedi. 
AKDAĞMADENİ İlçesinde oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu', 65 yaş üstü, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların gece gündüz demeden ihtiyaçlarını gidermek için çalışıyor. Virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler gereği 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların temel ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Grubuna bildirmeleri istendi. 
ÇANDIR Kaymakamlığı, virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler gereği 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla oluşturulan Çandır Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına büyük bir titizlikle devam ettiğini bildirdi. 

Anahtar Kelimeler:
Başkan Da Ekipte Yer Aldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Her aileye yardım!
Her aileye yardım!
Araç muayenesine erteleme
Araç muayenesine erteleme
Rasim Kayhan’ı rahmetle andık
Rasim Kayhan’ı rahmetle andık
Bu da bir önlem!
Bu da bir önlem!
Bozok'ta yüz siperliği üretimi
Bozok'ta yüz siperliği üretimi
BiLSEM ÜRETiYOR
BiLSEM ÜRETiYOR

banner106

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim