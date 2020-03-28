Başkan da ekipte yer aldı

ÇAYIRALAN Belediye Başkanı Ömer Codar da grup elemanları arasında yer alıp, vatandaşların ihtiyaçlarını evlerine götürüp teslim etti. Başkan Codar, korona virüs sebebiyle risk oluşturmamak düşüncesiyle ileri bir tarihe kadar su sayaçları tüketim bedellerinin ücretlendirilmeyeceğini söyledi. Başkan Codar, ‘’İlçe merkezimizin ardından tüm köylerimizdeki ortak yaşam alanları korona virüse karşı dezenfekte edilmiştir’’ dedi.

AKDAĞMADENİ İlçesinde oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu', 65 yaş üstü, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların gece gündüz demeden ihtiyaçlarını gidermek için çalışıyor. Virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler gereği 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların temel ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Grubuna bildirmeleri istendi.

ÇANDIR Kaymakamlığı, virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler gereği 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla oluşturulan Çandır Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına büyük bir titizlikle devam ettiğini bildirdi.