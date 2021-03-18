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Başkan Coşar tapuyu aldı

BOĞAZLIYAN Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ilçede kurulması planlanan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi sahasının tapusunu aldı.

18 Mart 2021 Perşembe 00:43
Başkan Coşar tapuyu aldı

Başkan Coşar, ‘’Yıllardır konuşulan, hayal edilen, göreve geldiğim ilk günden itibaren öncelikli olarak üzerinde durduğum Organize Sanayi Bölgesi için verdiğimiz emeklerin her geçen gün meyvelerini topluyoruz’’ dedi. Başkan Coşar, Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi alanının en büyük parseli olan 107 ada, 57 parsel numaralı taşınmazın hazineden bedelsiz olarak devir işlemini gerçekleştirebilmenin sevinci, heyecanı ve mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Coşar, ‘’İlçemiz için işbirliği içerisinde güzel işler çıkararak, en kısa zaman içerisinde bu parsel üzerinden bölgemizi yatırım yapılabilir hale getirebilmeyi ve gençlerimize iş imkanı sunmayı hedefliyoruz. İlçemiz Organize Sanayi Bölgesi ile daha da gelişecek, iş hacmi artacak ve bir cazibe merkezi olacaktır. Bu önemli adımda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Boğazlıyan’ımız için hayırlı olsun’’ diye konuştu.

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Başkan Coşar Tapuyu Aldı
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