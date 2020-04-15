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Başkan Coşar, maske dağıttı

BOĞAZLIYAN Belediye Başkanı Gökhan Coşar, esnaf ve vatandaşlara maske dağıttı.

15 Nisan 2020 Çarşamba 03:32
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Başkan Coşar, maske dağıttı

Maske dağıtım sırasında vatandaşlara 'zorunlu olmadıkça evinizden çıkmayın' uyarısında bulunan Coşar, belediye olarak yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında bakanlıkların ve bilim kurulunun önerilerini yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi. Coşar, ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarının aralıksız devam ettiğini anlatarak, "Bu zor günlerde tüm gücümüzle vatandaşımızın yanında ve destekçisi olacağız. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronovirüse karşı kapı kapı dolaşıp ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirdik. Vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarını tavsiye ediyoruz. Devlet ve millet olarak el ele vereceğiz, bu zorlu sürece hep birlikte atlatacağız" dedi. 

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