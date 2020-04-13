Başkan Çakır’dan, Oktay’a teşekkür

Başkan Çakır, ‘’Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay’ın talimatıyla yaklaşık 11 bin hektar tarım arazisinin dahil edildiği Aşağı Çekerek 1. Merhale Projesi Zile, Maşat, Reşadiye, Çekerek ve Mamure Ovaları Sulamaları Projesinin ikinci kısım işinin yapımına bu yıl başlanacak’ dedi. Başkan Çakır, TOKİ tarafından yapılacak, 25 projenin bulunduğu ikinci kısım işi için TOKİ ve DSİ arasında geçen ay çerçeve protokolü imzalandığını kaydetti. Çakır, ‘’Bu kapsamda 2020 yılı içinde TOKİ tarafından ihaleler yapılarak çalışmalara başlanacak. Projelerin devamlılığı ve tamamlanması için tüm gücüyle gayret eden Hemşehrimiz, Gururumuz, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay beyefendiye ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.