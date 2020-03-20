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Başkan bilgilendirdi

SORGUN Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, koronavirüs tedbirler hakkında bilgi verdi.

20 Mart 2020 Cuma 03:12
Başkan bilgilendirdi

Ekinci, düzenlediği basın toplantısında, bugüne kadar kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, bankalar, otobüs terminali, halk otobüsleri, camiler, umuma açık alanların dezenfekte edildiğini söyledi. Belediye olarak başka bütçelerden kısarak koronavirüsle mücadele konusunda bir bütçe oluşturduklarını anlatan Ekinci, stoklarında rutin dezenfekte faaliyetlerini yürütecek oranda maddenin bulunduğunu belirtti. Belediye olarak 444 66 00 numaralı hat ile çağrı merkezi oluşturdukları bilgisini veren Ekinci,  "Hangi ortamda olursa olsun, sıkıntı yaşayan vatandaşlarımızın, çağrı merkezimize ulaşması durumunda ekipler kendilerine yardımcı olacaktır. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın dışarı çıkmamalarını istiyorum. Umre ziyaretinde bulunan hemşehrilerimizin umrelerini Allah kabul etsin. Onlar da 14 gün kuralına uyarak sokağa çıkmasınlar. Umreden dönen vatandaşlarımızı tek tek arayıp uyardım."

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