Başkan bilgi aldı

Çocuk Belediye Başkanı Mehmet Kağan Ayan, Özel Kalem Müdürü ile görüşerek şehrin temizliği ve zabıtanın yaptığı teftişler hakkında bilgi aldı. Belediye Başkanı Celal Köse, koltuğunu Yunus Emre Ortaokulu öğrencisi Mehmet Kağan Ayan’a teslim etti. Çocuk başkanın ekibinde sınıf arkadaşları Güler Yavuz ve Muhammed Bilen de yer aldı. Yozgat’ta daha fazla yeşil alan ve çocuk oyun alanlarına ihtiyaç duyulduğunu belirten Ayan, parkların sayısını artıracağını söyledi. Daha sonra Özel Kalem Müdürü’nü telefonla arayan Ayan, zabıtanın şehri teftiş etmesini ve temizlik işlerinin aralıksız yürümesinin talimatını verdi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de, çocuk başkan Ayan’ı tebrik ederek Gazi Meclis’in büyük fedakarlıklar ve zor badirelerden geçilerek açıldığını ifade ederek, “Onlar o gün resmen tabiri caizse dirilişin simgesi haline geldi. Meclisin açılışı Türk Milleti’nin yeniden dirilişi, yeniden şahlanışının simgesi haline geldi. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak ve bu topraklar kıyamete kadar bize yurt olacaktır. Biz de Cumhuriyetimizin bekçileri, vatanımızın savunucuları olacağız. Vatanımıza devamlı hizmetimiz devam edecektir” şeklinde konuştu.

