Başkan Arslan, ‘gereği yapıldı’ dedi

Başkan Arslan, ‘’Duvar yazılarında da görüleceği üzere lanet okumalara aldırış edip geri adım atsaydık, Yozgat bugün böyle bir güzellikle tanışmayacaktı. Gelişigüzel, şehre yakışmayan barakalarla devam edecektik’’ dedi.

Başkan Arslan, bugün binlerce kişinin faydalandığı güzel bir park, sosyal alan, yine onlarca kişinin ekmek teknesi olan çok güzel ve modern iş yerlerinin ortaya çıktığını kaydetti. Arslan, ‘’Dahası Camisi, meydanı, saat kulesi, kafeteryaları, iş yerleri ve değişik sosyal donatıları ile yeni bir semt, yepyeni bir şehir merkezi ortaya çıkmaya başladı. Biliyoruz ki Yozgat ve Yozgatlı da her güzelliğe layıktır. Bu yüzden biz işimizle gücümüzle uğraşmaya devam edeceğiz, zira yapılacak çok işimiz var!’’ diye konuştu.