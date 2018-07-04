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Başkan Arslan, ‘gereği yapıldı’ dedi

YOZGAT Belediye Başkanı Kazım Arslan, eski İşgem Bölesinde planladıkları çalışmalara duvar yazılarıyla da tepki gösterildiğini, buna rağmen projeyi hayata geçirip, ortaya çok güzel işyerlerinin de yer aldığı park yaptıklarını söyledi.

Başkan Arslan, ‘gereği yapıldı’ dedi

YOZGAT Belediye Başkanı Kazım Arslan, eski İşgem Bölesinde planladıkları çalışmalara duvar yazılarıyla da tepki gösterildiğini, buna rağmen projeyi hayata geçirip, ortaya çok güzel işyerlerinin de yer aldığı park yaptıklarını söyledi.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 07:00
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Başkan Arslan, ‘gereği yapıldı’ dedi

Başkan Arslan, ‘’Duvar yazılarında da görüleceği üzere lanet okumalara aldırış edip geri adım atsaydık, Yozgat bugün böyle bir güzellikle tanışmayacaktı. Gelişigüzel, şehre yakışmayan barakalarla devam edecektik’’ dedi.
Başkan Arslan, bugün binlerce kişinin faydalandığı güzel bir park, sosyal alan, yine onlarca kişinin ekmek teknesi olan çok güzel ve modern iş yerlerinin ortaya çıktığını kaydetti. Arslan, ‘’Dahası Camisi, meydanı, saat kulesi, kafeteryaları, iş yerleri ve değişik sosyal donatıları ile yeni bir semt, yepyeni bir şehir merkezi ortaya çıkmaya başladı. Biliyoruz ki Yozgat ve Yozgatlı da her güzelliğe layıktır. Bu yüzden biz işimizle gücümüzle uğraşmaya devam edeceğiz, zira yapılacak çok işimiz var!’’ diye konuştu.

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