Başkan Arslan Divanlı’da

Belediye Başkanı Kazım Arslan, yapılan hizmet ve yürütülen çalışmalar hakkında mahalle sakinlerini bilgilendirdi, halkın sorun istek ve beklentilerini dinledi. Başkan Kazım Arslan, beraberinde başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte Divanlı Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Başkan Arslan, yeni Yozgat’ın inşası noktasında Yozgat Belediyesi olarak 50 yıl sonrasını hesapladıklarını, bu kapsamda Divanlı’yı belediye mücavir alanına dahil ettiklerini belirtti. Başkan Arslan, bazı köylerin belediye mücavir alanına dahil edilmesiyle, belediyenin hizmet yükü ve sorumluluk sahasının arttığına dikkat çekerek, “Yükümüzü ağırlaştırdık ama Yozgat’ın geleceğini düşünerek, ilimizin önünü açtık. Gelişme, büyüme ve kalkınma adına belediye olarak bizim bunu yapmamız lazımdı. Üstümüze düşeni yaptık, diğer kurumlarımızda kendi üzerine düşeni yaptığında Yozgat aydınlık yarınlara kavuşacaktır” dedi.

Başkan Arslan bu kapsamda Divanlı’ya çocuk oyun alanları, yaşlılar için dinlenme ve oturma parkı, çevre düzenleme çalışması ve yol yapımı gibi hizmetleri ulaştırdıklarını ifade ederek “Bu hizmetlerimiz sürecektir. Belediye olarak sadece il merkezinde çalışmıyoruz. Her bölgemizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

