Başkan Açıkel’in konukları

YOZGAT Bozok Üniversitesi akademik personeli Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel’i makamında ziyaret ederek, bir süre görüştü. Ziyaretti, Rektörlük Özel Kalem Müdürü Öğretim Görevlisi Mehmet Akif Güler, Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Hanife Doğan, Öğretim Görevlisi Hanife Abakay, Yüksekokul Sekreteri Tolgahan Altun bulundu. Görüşmede bu yıl öğrenci alımı yapacak olan Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nun eksiklikleri belirlendi. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, bu eksikliklerin kısa sürede tamamlanacağı ifade etti. Görüşmede ayrıca yakın zamanda yapılması planlanan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Hastanesi ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.