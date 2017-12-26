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Basit usulde yeni dönem

YOZGAT Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ahmet Bulut, Basit Usul  Vergi Mükellefleri için 1 Ocak 2018 tarihinde yeni dönem başladığını söyledi.

Basit usulde yeni dönem

YOZGAT Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ahmet Bulut, Basit Usul  Vergi Mükellefleri için 1 Ocak 2018 tarihinde yeni dönem başladığını söyledi.

26 Aralık 2017 Salı 07:00
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Basit usulde yeni dönem

Bulut, mükelleflerin bundan böyle 3 ayda bir gelir ve gider belgelerini Maliye Bakanlığı Defter beyan sisteminde elektronik ortamda beyan edeceğini belirtti.
 Bulut, basit usul mükelleflerin beyanlarının elektronik ortama taşındığını ifade etti. Bulut, ‘Sistemi kullanmak için başvuru yapılması zorunludur. 31 Aralık 2017 tarihine kadar sistemi kullanmak üzere yapılması gereken başvurular, serbest meslek erbapları tarafından 31 Ocak 2018, basit usule tabi olan mükellefler açısından ise 30 Haziran 2018 tarihine kadar yapılabilecektir” dedi.

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