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Basınla istişare ettiler

Yozgat Belediyesi tarafından uzun bir aradan sonra bu sene tekrardan yapılan Çiğdem Şenliği kapsamında gerçekleştirilecek olan etkinliklerin içerikleri Yozgat basını ile istişare edildi.

30 Mart 2022 Çarşamba 00:42
Basınla istişare ettiler

Hayri İnal Konağı’nda gerçekleştirilen istişare toplantısında Yozgat Belediyesi Kültür Hizmetleri Müdürü Fadime Solmaz ile birlikte Yozgat basını Çiğdem Şenliği hakkında görüş alış verişinde bulunuldu. Çiğdem Alayı, çiğdem gezmesi, bulgur yağ istenmesi, çiğdem pilavı yapılması gibi gerçekleştirilecek olan çiğdem şenliğinin içeriğinin nasıl daha da zenginleştirilmesi, amacına uygun olması için nelerin yapılması noktasında Yozgat basını fikirlerini iletirken, Belediye Kültür Hizmetleri Müdürü Fadime Solmaz ise Yozgat basının fikirlerini not olarak aldı. Solmaz,1 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek olan çiğdem şenliğine ise tüm Yozgat halkını davet etti.

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