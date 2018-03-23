Basında Darbe sergisi

Sergide 1960 darbesinden günümüze kadar iktidara yapılan bütün darbe ve müdahaleleri içeren haberlerin yer aldığı gazete nüshaları yer aldı. Serginin açılışını Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey ile birlikte yaptı. Sergiyi hazırlayan öğretim üyelerinden Doç. Dr. Besim Yıldırım, Türk yazılı basının siyasal iktidara darbe ve müdahale karşısındaki tutumunu ortaya çıkarmak amacıyla böyle bir sergiyi düzenlediklerini söyledi. Yıldırım, “1960, 1970 ve 1980 darbelerinde basının genel olarak darbeden yana bir tavır gösterdiği ama sonrasında demokrasiden yana bir politika benimsediği söylenebilir. Tabii bu değişimde toplumun darbelere karşı bakış açısındaki değişimin önemli bir payı vardır” dedi.