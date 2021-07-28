Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1359.55
ALTIN
495.31
DOLAR
8.5637
STERLİN
11.9094
EURO
10.1361

BASIN TARiHiMiZ UNUTULDU

İlk yerel gazetenin 1910-1912 yılları arasında yayınlandığı Yozgat’ta, 2007 yılında Yozgat basın tarihinin araştırılmasına yönelik başlatılan çalışma unutuldu.

28 Temmuz 2021 Çarşamba 00:18
BASIN TARiHiMiZ UNUTULDU

Türkiye'nin ilk gazetecisi Agah Efendi'nin memleketi Yozgat'ta, ilk yerel gazetenin 1910-1912 yılları arasında yayınlandığı belirlenip, 2007 yılında basın tarihinin araştırılmasına yönelik başlatılan çalışma unutuldu. Yozgat Müze Müdürlüğü depolarında bulunan arşivleri arasında yer alan ilde yayınlanan gazetelere ait nüshalar 2007 yılının ilk ayında çıkartılıp, sergilendi. Osmanlıca ve Türkçe yayınlanan gazetelerle ilgili bilgilere de yer verildi. Yozgat'ta ilk gazetenin 1910-1912 yıllarında yayınlandığı, iki yıl haftada bir gün yayınlanan bu gazeteden sonra 1921 yılından itibaren Vilayet Matbaasında basılan Yozgat isimli önce Osmanlıca daha sonra da yeni Türkçe ile yayınlandığının altı çizildi. Yozgat'ın Türk basınında önemli bir yere sahip olduğu da vurgulandı. Yozgat'ta 1921 yılında yayınlanan gazetelerin nüshalarının bulunduğu, daha önceki yıllarda yayınlanan gazete nüshalarının da temin edilebileceğinin altı çizildi. Çok eski yıllara dayanan Yozgat'ın basın tarihinin araştırılacağı, bu doğrultuda Valilik tarafından oluşturulacak bir komisyon marifetiyle Yozgat basının incelenip, elde edilecek yeni belgelerin de müzede sergilenmesi öngörülmesine karşılık bugüne kadar bir arpa boyu yol alınamadığı öğrenildi. 

Anahtar Kelimeler:
BASIN TARiHiMiZ UNUTULDU
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÇARE AŞI DA!
ÇARE AŞI DA!
Vefakâr köpek
Vefakâr köpek
TURiSTLER GELMEYE BAŞLADI
TURiSTLER GELMEYE BAŞLADI
Üniversitede bayramlaşma
Üniversitede bayramlaşma
KOSGEB’e başvurular devam ediyor
KOSGEB’e başvurular devam ediyor
TMO yerine kütüphane
TMO yerine kütüphane

banner119

banner123

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim