BASIN TARiHiMiZ UNUTULDU

Türkiye'nin ilk gazetecisi Agah Efendi'nin memleketi Yozgat'ta, ilk yerel gazetenin 1910-1912 yılları arasında yayınlandığı belirlenip, 2007 yılında basın tarihinin araştırılmasına yönelik başlatılan çalışma unutuldu. Yozgat Müze Müdürlüğü depolarında bulunan arşivleri arasında yer alan ilde yayınlanan gazetelere ait nüshalar 2007 yılının ilk ayında çıkartılıp, sergilendi. Osmanlıca ve Türkçe yayınlanan gazetelerle ilgili bilgilere de yer verildi. Yozgat'ta ilk gazetenin 1910-1912 yıllarında yayınlandığı, iki yıl haftada bir gün yayınlanan bu gazeteden sonra 1921 yılından itibaren Vilayet Matbaasında basılan Yozgat isimli önce Osmanlıca daha sonra da yeni Türkçe ile yayınlandığının altı çizildi. Yozgat'ın Türk basınında önemli bir yere sahip olduğu da vurgulandı. Yozgat'ta 1921 yılında yayınlanan gazetelerin nüshalarının bulunduğu, daha önceki yıllarda yayınlanan gazete nüshalarının da temin edilebileceğinin altı çizildi. Çok eski yıllara dayanan Yozgat'ın basın tarihinin araştırılacağı, bu doğrultuda Valilik tarafından oluşturulacak bir komisyon marifetiyle Yozgat basının incelenip, elde edilecek yeni belgelerin de müzede sergilenmesi öngörülmesine karşılık bugüne kadar bir arpa boyu yol alınamadığı öğrenildi.